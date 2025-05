Daino salvato dall’annegamento I pompieri in azione con le corde

Un drammatico salvataggio ha visto protagonisti i vigili del fuoco di Comacchio, intervenuti per salvare un daino in difficoltà. Il giovane ungulato era caduto in un canale con sponde di cemento, rendendo impossibile la sua risalita. Grazie all'abilità e alla determinazione dei cinque pompieri, il daino è stato recuperato con successo, evitando un tragico annegamento.

Un altro prezioso intervento dei vigili del fuoco di Comacchio è stato effettuato l’altra mattina. La squadra, composta da cinque vigili, è intervenuta per salvare dall’annegamento un daino finito all’interno di un canale con le sponde di cemento dal quale per l’ungulato sarebbe stato impossibile uscirne. Si tratta di un corso d’acqua a Volania, dove una signora aveva notato sotto un ponte un daino che stremato cercava di nuotare. Allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento lagunare sono intervenuti sul posto ed uno di loro indossata un’apposita tuta per immergersi e muniti di corde hanno provveduto ad issare fuori il daino da quel canale che avrebbe potuto rischiare di trasformarsi un una trappola senza uscita senza il provvidenziale e tempestivo intervento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daino salvato dall’annegamento. I pompieri in azione con le corde

Le notizie più recenti da fonti esterne

Daino finisce nel Naviglio Grande, recuperato e portato in salvo - per salvare un daino adulto che annaspava nel Naviglio. È accaduto pochi minuti prima delle 8, quando una pattuglia dei vigili, transitando sul Naviglio Grande, ha notato l'animale immerso fino ... Segnala ilgiorno.it

Daino in mare a 40 metri da riva, salvato da bagnanti in pedalò - Come ci sia finito in mare davanti alla spiaggia di Marina di Castagneto (Livorno) quel grosso daino non è stato possibile accertarlo, ma di sicuro deve `ringraziare´ gli occupanti di un pedalò ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Vigevano, cucciolo di capriolo salvato dall'annegamento