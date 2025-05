Dai rifiuti bio una nuova terra Lo sguardo green di Tersan Puglia

Negli anni '70, Silvestro Delle Foglie, presidente di Tersan Puglia, ha avuto un'intuizione visionaria: convertire i rifiuti organici in un fertilizzante naturale. Oggi, dopo due decenni di ricerche, il progetto ha preso forma con Bio Vegetal, il primo biofertilizzante che offre un nuovo orizzonte per l'agricoltura, rizollando una terra piĂą verde e sostenibile, in perfetta armonia con le esigenze del nostro pianeta.

UN'INTUIZIONE O MEGLIO UN'IDEA visionaria quella, a metĂ Anni '70, di Silvestro Delle Foglie, presidente di Tersan Puglia: trasformare i rifiuti organici in un fertilizzante naturale e prezioso per l'agricoltura. Oggi, dopo vent'anni di ricerche, il valore agronomico di Bio Vegetal – il primo biofertilizzante certificato Bioagricert in Puglia con microrganismi vivi in grado di rivitalizzare i suoli agricoli – viene apprezzato e riconosciuto dagli oltre 3.500 clienti dell'azienda in quattro continenti. Con oltre 60 dipendenti, un fatturato di circa 20 milioni di euro, esportazioni di Bio Vegetal in una dozzina di paesi (in particolare in quelli che si affacciano sul Mediterraneo e del Medio-Oriente), raddoppiate nel 2024 sia nelle quantitĂ (3...

