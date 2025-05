Da Unipegaso alla telematica di Benevento | Iervolino torna in pista e rilancia

Danilo Iervolino torna nel mondo delle scuole telematiche con un nuovo progetto a Benevento, richiamando alla mente il suo primo amore, Unipegaso. Dopo aver ceduto la sua azienda al fondo inglese Cvc e aver investito nell'editoria con l'acquisto di Bfc Media, Iervolino rilancia ora nel settore dell'istruzione, dimostrando che le radici imprenditoriali possono sempre rinnovarsi.

Il primo amore non si scorda mai. Così deve aver pensato Danilo Iervolino, che aveva lasciato il ricco business delle scuole telematiche vendendo la sua Unipegaso al fondo inglese Cvc, per poi decidere di investire nell' editoria con l'acquisto il gruppo Bfc Media, editore tra l'altro di Forbes Italia, e successivamente – operazione che aveva fatto più rumore – comprando il settimanale L'Espresso poi ceduto dopo solo un anno alla Ludoil di Donato Ammaturo. Senza dimenticare il calcio, con l'acquisizione della Salernitana, impegnata ora nei playout che decideranno della sua permanenza in Serie B...

