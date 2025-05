Da Stasi a Sempio a Garlasco è ripartita la macchina del fango I suicidi le sette il santuario? Rumore di fondo che fa male all’indagine

Nell'ombra del processo per l'omicidio di Chiara Poggi, l'attenzione si sposta su Alberto Stasi e il suo legale, Giada Boccellari. Con una ferma avvertenza, l'avvocata chiede di evitare il ripetersi di errori passati nel caso di Sempio, evidenziando le sfide poste da un clima di rumorose speculazioni mediatiche e il doloroso impatto su indagini già delicate. Un'analisi dei rischi legati alla pressione esterna e al suo effet

Garlasco (Pavia) – "Non fate oggi a Sempio quello che avete già fatto a Stasi". Sono parole dell'avvocata Giada Boccellari, che con il collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Boccellari, come valuta le ipotesi alternative, alcune anche fantasiose, sul delitto di Garlasco? "Rumore di fondo, dannoso perché crea confusione. Passo le giornate a smentire quello che viene paventato". Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: "Condivido la posizione del ministro Nordio. Anche perché Stasi è innocente" Ma non è comunque nell'interesse della difesa di Stasi tutto quello che può alimentare dubbi? Lei stessa non aveva avvalorato la pista delle sette sataniche? "Assolutamente no...