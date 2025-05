Da Novara un modo più efficace per combattere le cellule tumorali del glioblastoma

Una nuova ricerca condotta a Novara, con il supporto della Fondazione AIRC e guidata da Giuliana Pelicci, offre un approccio innovativo per affrontare il glioblastoma. Questo studio promette di superare la resistenza ai farmaci delle cellule tumorali, aprendo la strada a trattamenti più efficaci in oncologia. Scopriamo i dettagli di questa importante scoperta e le sue potenziali implicazioni per la cura del cancro.

Una nuova via per eludere la resistenza ai farmaci delle cellule tumorali e rendere le cure più efficaci. È questa la ricerca, sostenuta da Fondazione AIRC, che è stata coordinata da Giuliana Pelicci, direttrice dell’unità di ricerca presso il dipartimento di Oncologia Sperimentale e... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Da Novara un modo più efficace per combattere le cellule tumorali del glioblastoma

Nuove Molecole Anti Cancro, Uccidono le Cellule Tumorali più Resistenti. - Una nuova ricerca ha identificato molecole anti cancro capaci di attaccare le cellule tumorali più resilienti, offrendo una speranza concreta nella lotta contro le neoplasie. continua a leggere