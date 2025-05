Da Messina a Nantes per un trapianto | la staffetta della Croce Rossa per salvare Benedetta

Una straordinaria staffetta della Croce Rossa Italiana ha unito Messina e Nantes per salvare la vita di Benedetta Montalto, una giovane di 32 anni affetta da fibrosi cistica. Il viaggio di oltre 2.300 chilometri, orchestrato dai volontari, rappresenta un esempio toccante di solidarietà e determinazione, portando Benedetta verso l'unica speranza di guarigione: un trapianto di polmone.

Un viaggio di oltre 2.300 chilometri, da Messina a Nantes, nel segno della solidarietà e dell'impegno dei volontari della Croce Rossa Italiana. È la storia di Benedetta Montalto, 32 anni, affetta dalla nascita da fibrosi cistica, una malattia per la quale l’unica speranza è il trapianto di... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Da Messina a Nantes per un trapianto: la staffetta della Croce Rossa per salvare Benedetta

Da Messina a Nantes, passando per Genova, per un trapianto: la staffetta della Croce Rossa per salvare Benedetta - Un viaggio di oltre 2.300 chilometri, dalla Sicilia a Nantes, si trasforma in un atto di solidarietà grazie alla Croce Rossa Italiana. continua a leggere

Messina Denaro e la sua «luce», insegnante di matematica. Tra complicità e gelosie: «Le hai regalato una Louis Vuitton. Fuck» - Amante, postina, staffetta. Tre ruoli per tratteggiare il profilo di Floriana Calcagno, l’insegnante 50enne di Matematica che Matteo Messina Denaro nascondeva nei suoi appunti dietro l’alias ... Secondo meridionews.it