Da Mennea a Simeoni massaggiò i più grandi | morto Rocchetti fisioterapista dei campioni

Macerata, 26 maggio 2025 – Il mondo dello sport e quello dell’arte sono in lutto per la scomparsa di Nazareno Rocchetti. Si è spento ieri mattina, nell’ospedale anconetano di Torrette a 78 anni. La salma si trova nel centro Aeternum a Chiesanuova e si potrà visitare fino a oggi, quando verrà trasferita a Cingoli, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, per il funerale celebrato alle 16. Personalità poliedrica, Rocchetti era originario di Filottrano, ma cingolano ormai d’adozione. A Cingoli infatti ha vissuto fin da giovane. È stato militare nell’Arma dei carabinieri e proprio all’Arma ha dedicato numerose opere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it