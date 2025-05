Da Leonardo Bruni a Carlo Marsuppini | la Firenze umanista parlava aretino

L'articolo esplora la figura di Carlo Marsuppini, successore di Leonardo Bruni alla Cancelleria della Repubblica di Firenze nel 1444. Entrambi originari di Arezzo, Bruni e Marsuppini incarna il periodo dell'umanesimo fiorentino, influenzando la cultura e la politica della loro epoca. Si analizzano le fonti storiche riguardanti la vita e l'eredità di Marsuppini, chiarendo la sua vera origine e il ruolo nella Firenze dell'umanesimo.

Alla morte di Leonardo Bruni, avvenuta nel 1444, fu Carlo Marsuppini a succedergli alla direzione della Cancelleria della Repubblica di Firenze. Anche Carlo era originario di Arezzo, dove nacque nel 1398. Alcune fonti indicano Genova come luogo di nascita, ma è più plausibile che sia nato ad Arezzo. Alla fine del XIV secolo, infatti, la peste imperversava sia a Genova che a Firenze, e la madre di Carlo si era rifugiata con la famiglia ad Arezzo, considerata all'epoca un'isola non contaminata. Il padre, medico, esercitava qui la sua professione. In città conobbe Gregorio, figlio di Domenico, noto per l'attività di trasporti tra Arezzo e Firenze, avviata dopo la vendita della città del Saracino a Firenze da parte di Enguerrand de Coucy, nel 1384...