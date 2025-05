Da Latina a New York | chi è Beatrice Folchi la donna al centro del caso Carturan

Beatrice Folchi, la donna al centro del controverso caso Carturan, è tornata sotto i riflettori dopo un breve arresto a New York. Rilasciata, ha dichiarato a una giornalista: «Non sono agli arresti. Tutto quello che avrò da dire lo dirò con un avvocato. È tutto un equivoco». Scopriamo chi è realmente questa figura al centro di un'intricata vicenda legale e mediatica.

Dopo il breve arresto, è stata rilasciata. Alla giornalista che è riuscita a contattarla, ha risposto: «Non sono agli arresti. Tutto quello che avrò da dire lo dirò con un avvocato. È tutto un equivoco»

