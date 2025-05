Da La trama fenicia al perché Wes Anderson è diventato un genere a sé

Wes Anderson ha saputo trasformare il suo stile in un vero e proprio marchio di fabbrica, unendo colori pastello e geometrie impeccabili in un racconto nostalgico e familiare. Le sue opere sono diventate fenomeni culturali, al pari di altri grandi registi, tanto da creare un aggettivo a lui dedicato. Scopriamo insieme come la sua visione distintiva abbia plasmato un genere a sé stante nel panorama cinematografico.

Colori pastello, geometrie perfette e un'ossessione per la famiglia: ecco perché il cinema del regista è inconfondibile. Quando il tuo cognome dà vita a un aggettivo, sai che sei entrato nell'immaginario pop: "felliniano", "scorsesiano", "lynchano", "burtoniano" ci fanno capire immediatamente lo stile e l'atmosfera di un'opera. Anche Wes Anderson si è meritato il suo: "andersoniano". Anzi, è uno dei pochi ad averne addirittura due: in lingue inglese si usa spesso anche "Wes Anderson-esque". Ed è facile comprendere perché il cinema del regista americano sia diventato un genere a sé: come quello dei suoi colleghi, è inconfondibile...

