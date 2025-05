Da Genova a Taranto | i risultati delle elezioni amministrative

Le recenti elezioni amministrative hanno coinvolto 126 comuni italiani, da Genova a Taranto, con circa 2 milioni di elettori impegnati a scegliere sindaci e rinnovare i consigli comunali. I risultati di queste votazioni delineano nuove dinamiche politiche a livello locale, offrendo uno spaccato significativo dell'umore elettorale nel Paese. Scopriamo tutte le novità e gli esiti di questo importante appuntamento democratico.

Chiuse le urne per 126 comuni dove circa 2 milioni di elettori sono stati chiamati a recarsi per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei rispettivi consigli comunali.

