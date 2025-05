Da fuoco ai faldoni in Comune condannato a tre anni

Un 35enne è stato condannato a tre anni di reclusione per aver appiccato un incendio all'interno del Comune di Sarno. L'incidente, avvenuto mesi fa, ha suscitato grande scalpore nella comunità. A incastrarlo sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno rivelato la sua insistenza nel cercare un appuntamento con i servizi sociali, che si era trasformata in un atto di violenza disperata.

