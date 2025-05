Da Elle Fanning a Jane Fonda | Viola Davis celebra il cinema delle donne

Viola Davis, attrice e attivista, ha fatto il suo ingresso a Cannes per celebrare il cinema femminile, partecipando alla giuria L’Oreal Paris Light on Women’s Worth. Durante l'evento, ha condiviso la sua nuova visione sul ruolo delle donne nell'industria cinematografica. Sul red carpet, insieme a Davis, hanno sfilato anche stelle come Elle Fanning, rendendo omaggio a un'epoca in cui le voci femminili stanno finalmente emergendo con forza.

(askanews) – Viola Davis, attrice e militante, è arrivata a Cannes per partecipare alla giuria L'Oreal Paris Light on Women's Worth che premia una regista di eccezione. Ai microfoni spiega di non essere più preoccupata per le donne nel mondo del cinema. Sul red carpet hanno sfilato anche Elle Fanning, Simone Ashley, Jane Fonda, Gillian Anderson. Viola Davis: "Le donne stanno diventando il cambiamento che vogliono vedere". «Credo che siamo abituate a creare in epoche in cui non siamo viste né ascoltate con ogni possibile ostacolo sul nostro cammino...

