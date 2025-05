Da Elisabetta Gregoraci a Charlene Wittstock | i vip al GP di Monaco

Dopo il glamour del Festival di Cannes, la Costa Azzurra si prepara a vivere un altro evento scintillante: il Gran Premio di Monaco. Con il suo mix di velocitĂ , eleganza e atmosfere esclusive, il circuito di Montecarlo attira ogni anno celebritĂ di tutto il mondo. Scopriamo insieme i volti noti, da Elisabetta Gregoraci a Charlene Wittstock, che hanno animato la festa tra motori e yacht.

Dopo il red carpet e gli eventi esclusivi del Festival di Cannes, la Costa Azzurra non rallenta: il Gran Premio di Monaco si conferma l'evento mondano piĂą atteso della stagione. Tra motori rombanti e yacht scintillanti, la passerella naturale del circuito di Montecarlo accoglie ogni anno una miriade di star internazionali, tutte pronte a sfoggiare outfit da capogiro. Look firmati, dettagli audaci, colori vibranti e texture primaverili: il GP non è solo una corsa automobilistica, ma una vera e propria sfilata a cielo aperto. Le reali di Monaco. Charlotte Casiraghi Come ogni anno, le donne della famiglia Grimaldi hanno catalizzato l'attenzione con scelte sartoriali impeccabili...

