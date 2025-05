Cutrone gela la Roma | Fabregas? Ci ha detto che ci rivedremo il 10 luglio

Il futuro della panchina della Roma si fa sempre più incerto dopo la conclusione della stagione. I tifosi si interrogano su chi potrà sostituire un leggendario Claudio Ranieri, che ha lasciato un'impronta indelebile. Con Fabregas che annuncia un incontro il 10 luglio, le aspettative e i rumors sul nuovo allenatore si intensificano, rendendo questo tema il principale argomento di discussione nella capitale.

Era già un tema caldissimo nella capitale, ma la conclusione della stagione lo renderà inevitabilmente l’unico pensiero dei tifosi nei prossimi giorni: chi allenerà al Roma il prossimo anno? Auguri a chi sarà chiamato a sostituire un Ranieri come sempre eroico e giustamente tributato dalla sua gente, perché fare meglio non sarà facile, ma avere Sir Claudio alle spalle a fare da chioccia aiuterò sicuramente. Non resta che attendere l’annuncio dei Friedkin, e chissà che il prescelto possa essere quel Fabregas sulla bocca di tutti. Da giorni il pressing dei giallorossi sullo spagnolo è cresciuto a dismisura, per quello che è ritenuto da tutto l’ambiente il profilo giusto da cui ripartire, per età, carisma e idee nuove di gioco... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cutrone gela la Roma: “Fabregas? Ci ha detto che ci rivedremo il 10 luglio”

