Cusano mezzanotte di sangue Due coltellate da uno sconosciutto

Nella notte appena trascorsa, un uomo è stato aggredito a Cusano, subendo due coltellate da un assalitore sconosciuto. Nonostante le ferite, è riuscito a scappare e a chiedere aiuto a un passante in via Matteotti. Quando i carabinieri sono arrivati, il suo aggressore era già svanito nel nulla, scatenando ora una corsa alla sua cattura. L'episodio ha scosso la tranquillità della comunità.

Ha cercato di difendersi dall’ aggressione. Poi si è divincolato ed è riuscito a scappare, chiedendo aiuto a un passante in via Matteotti. Il suo aguzzino, quando sul posto sono arrivati i carabinieri, aveva già fatto perdere le sue tracce e ora è ricercato. È successo poco dopo la mezzanotte di sabato. A subire l’assalto è stato un 21enne italiano, che è stato trasportato in codice rosso all’ ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stato soccorso e stabilizzato sul posto dagli operatori sanitari, arrivati con un’autoambulanza e un’auto medica. Stando a quanto ricostruito fino a ora, pare che il 21enne sia stato aggredito in via Sauro a seguito di una lite scoppiata per strada: a quel punto il fuggitivo lo avrebbe colpito con due coltellate, una al torace e una al braccio sinistro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cusano, mezzanotte di sangue. Due coltellate da uno sconosciutto

