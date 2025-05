Cus Palermo calcio a 5 ecco il nuovo organigramma | arrivano anche alcune ufficialità per la prima squadra

Il Cus Palermo Calcio a 5 si prepara ad affrontare la nuova stagione agonistica con un rinnovato organigramma dirigenziale. Dopo una stagione di salvezza conquistata con impegno, il club punta a rafforzare la propria struttura per competere con entusiasmo e determinazione nel campionato nazionale di serie B. Scopriamo le novità e le ufficialità per la prima squadra.

Archiviata la stagione appena conclusa con una meritata, ma faticosa salvezza, il Cus Palermo Calcio a 5 rinnova il proprio assetto dirigenziale per presentarsi con forza ed entusiasmo ai nastri di partenza della prossima stagione agonistica. Ancora nel prestigioso campionato nazionale di serie B...

