cuccioli incastrati nei pannelli antirumori della stazione salvati dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Sammichele di Bari hanno compiuto un salvataggio straordinario ieri, liberando tre cuccioli intrappolati nei pannelli antirumori della stazione ferroviaria Sud Est. Uno dei cagnolini era rimasto completamente bloccato, rendendo l'intervento urgente e delicato. Scopri come sono riusciti a riportarli in sicurezza.

