Crunchyroll Anime Awards 2025 | Solo Leveling meritava la vittoria?

I Crunchyroll Anime Awards 2025 hanno portato a una competizione accesa, celebrando l’eccellenza dell'animazione giapponese dal periodo ottobre 2023 a dicembre 2024. Tra i titoli in lizza, "Solo Leveling" ha suscitato particolare entusiasmo, con molti fan convinti che meritasse la vittoria. Scopriamo insieme i momenti salienti e le nomination di questo attesissimo evento dedicato agli amanti degli anime.

I Crunchyroll Anime Awards 2025 sono stati tra i più combattuti degli ultimi anni, celebrando il meglio dell’animazione giapponese uscita tra ottobre 2023 e dicembre 2024. Con tanti fortissimi titoli in gara, molti fan attendevano con ansia di scoprire chi avrebbe conquistato il titolo più ambito: Anime of the Year. La sorpresa – e per alcuni la delusione – è arrivata quando a trionfare è stato Solo Leveling. Un successo, sì. ma il migliore dell’anno?. La prima stagione di Solo Leveling, prodotta da A-1 Pictures, è arrivata nel 2024 con un’accoglienza positiva. Ma è con la seconda stagione che la serie ha davvero conquistato l’attenzione globale... 🔗 Leggi su Nerdpool.it