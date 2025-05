Crotone Olympic Sports Day 2025 una giornata di sport sulla spiaggia

Il 26 maggio si è tenuto il Crotone Olympic Sports Day 2025, un evento ricco di energia e partecipazione, organizzato dall'Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri. Gli alunni della scuola primaria hanno animato la giornata con attività ludico-sportive in una meravigliosa cornice, celebrando il valore dello sport e dell'aggregazione sulla spiaggia. Un'opportunità unica per promuovere sano divertimento e spirito di squadra tra i ragazzi.

Si è svolto questa mattina, 26 maggio,in un clima di entusiasmo e partecipazione, l’Olympic Sports Day dell’Istituto Comprensivo Papanice – Alfieri, una manifestazione ludico-sportiva che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria di tutti i plessi dell’Istituto. La splendida cornice della spiaggia adiacente il Lido 902 ha ospitato l’evento, trasformandosi in un vero e proprio stadio a cielo aperto dove i bambini si sono cimentati in diverse discipline: pallavolo, gioco calcio, dodgeball, tiro alla fune, circuiti e percorsi motori. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, prof... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, Olympic Sports Day 2025 una giornata di sport sulla spiaggia

Sport, gioco e valori educativi in riva al mare di Crotone per gli alunni dell’I.C. Papanice – Alfieri - Un evento che ha trasformato l’arenile in un grande stadio a cielo aperto, dove bambini provenienti da tutti i plessi dell’Istituto si sono cimentati in numerose discipline sportive: pallavolo, calcio ... 🔗Riporta ilcrotonese.it

A Crotone sport e memoria si incontrano: successo per la IX edizione del Brevetto DSA e il Memorial Day SAP - Una giornata all’insegna dello sport, del ricordo e della coesione sociale quella svoltasi il 24 maggio a Crotone, dove si è tenuta la IX edizione del ... 🔗Secondo wesud.it