Crosetto | ‘nel 2026 raddoppio produzione missili per SampT’

Nel 2026, il consorzio europeo Mbda raddoppierà la produzione di missili per il sistema missilistico SampT, come annunciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Questo incremento della produzione segna un'importante evoluzione della capacità bellica italiana, contribuendo anche agli sforzi di supporto all'Ucraina. L'intervista andrà in onda stasera su Rete 4, approfondendo il ruolo strategico dell'industria della difesa nazionale.

Nel 2026 il consorzio europeo Mbda raddoppierà la produzione di missili per SampT, il sistema missilistico che l’Italia ha fornito anche all’Ucraina Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Quarta Repubblica, in onda stasera su Rete 4. “L’industria italiana che si occupa” della produzione di missili “aumenterà quest’anno la produzione del... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘nel 2026 raddoppio produzione missili per SampT’

Mbda raddoppierà la produzione di missili SampT entro il 2026, annuncia Crosetto - Il consorzio europeo Mbda prevede di raddoppiare la produzione di missili per il sistema SampT entro il 2026, come annunciato dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. 🔗continua a leggere