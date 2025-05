' Cronisti in classe' ecco i ragazzi premiati

Il 26 maggio 2025, Forlì ha celebrato la ventesima edizione di "Cronisti in classe", l'iniziativa del Carlino che ha coinvolto studenti delle scuole medie del territorio. Durante l'anno, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di inviare articoli di giornale, mettendo in mostra il loro talento e la loro creatività. Scopriamo ora i giovani cronisti premiati per il loro impegno e la loro passione per il giornalismo.

Forlì, 26 maggio 2025 - E' giunta al termine la ventesima edizione dell' iniziativa del Carlino Cronisti in classe, che ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole medie di Forlì e del comprensorio, i quali, nel corso dell'anno, hanno inviato in redazione veri e propri articoli di giornale che sono stati pubblicati sulle pagine del quotidiano. Il primo premio in assoluto è andato alla scuola media Orceoli: i ragazzi hanno ricevuto dal Carlino un buono Comet da 300 euro e biglietti per il Brn Village di Forlimpopoli (quest’ultimo regalo ha accomunato tutte e tre le scuole che sono salite sul podio)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 'Cronisti in classe', ecco i ragazzi premiati

