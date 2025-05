Crollano i solai di un ex convento in ristrutturazione feriti due operai a Padova

Un grave incidente si è verificato a Padova, dove i solai di un ex convento in ristrutturazione sono crollati, causando il ferimento di due operai. L'episodio è avvenuto in via Sant’Eufemia, e i lavoratori sono stati trascinati nel vuoto. Dopo essere stati estratti dalle macerie, sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

