Crolla solaio nel convento in ristrutturazione | operai estratti dalle macerie a Padova sono gravi

Un grave incidente si è verificato oggi, lunedì 26 maggio, a Padova, dove il solaio del secondo e terzo piano di un ex convento in ristrutturazione è crollato. Due operai, coinvolti nel cantiere, sono stati estratti dalle macerie con ferite gravi. Le autorità stanno indagando sull'accaduto mentre si sta cercando di fare luce sulle cause di questo drammatico evento.

