Crolla solaio durante lavori di ristrutturazione | c’erano operai al lavoro

Un tragico incidente si è verificato oggi in un cantiere edile, dove il crollo di un solaio durante lavori di ristrutturazione ha gravemente ferito due operai. L'evento, avvenuto intorno alle 11.30, ha sorpreso i lavoratori, travolti dalle macerie. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un violento crollo in un cantiere edile ha provocato oggi il ferimento grave di due operai, travolti dalle macerie mentre erano intenti a lavorare all'interno di un edificio in fase di ristrutturazione. L'incidente è avvenuto in mattinata, attorno alle 11.30, quando parte del solaio ha improvvisamente ceduto sotto i piedi dei lavoratori, lasciandoli precipitare nel vuoto per diversi metri. Il boato ha attirato immediatamente l'attenzione degli altri presenti, che hanno allertato i soccorsi in preda al panico.

