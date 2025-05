Crolla palo della luce feriti due operai a Giugliano | stavano installando le luminare per la festa patronale

Un incidente sul lavoro ha coinvolto due operai a Giugliano, feriti dopo il crollo di un palo della luce mentre stavano installando le luminarie per la festa patronale. L'evento si è verificato questo pomeriggio in pieno centro, e i due uomini sono stati prontamente soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Segui per ulteriori dettagli sull'accaduto.

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Giugliano: i due operai sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale locale... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Crolla palo della luce, feriti due operai a Giugliano: stavano installando le luminare per la festa patronale

Drammatico incidente a Giugliano: due operai cadono mentre montano luminarie - Un drammatico incidente si è verificato oggi a Giugliano, in via Palumbo, dove due operai sono caduti mentre montavano luminarie. 🔗continua a leggere

Crolla palo della luce, feriti due operai a Giugliano: stavano installando le luminare per la festa patronale - L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro a Giugliano: i due operai sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale ... 🔗Si legge su fanpage.it

Crolla un palo delle luminarie della Madonna della Pace, feriti 2 operai - Oggi pomeriggio due operai sono stati feriti dalla caduta di un palo delle luminarie installate in occasione della festa per la Madonna della Pace a Giugliano. In via Aniello Palumbo sono arrivati i ... 🔗Secondo internapoli.it

Pino crolla in strada Firenze e abbatte palo luce, nessun ferito - Non si registrano feriti ma nella caduta la pianta ha colpito un palo dell'illuminazione pubblica e la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un ... 🔗Lo riporta msn.com