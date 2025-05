Crolla l' affluenza a Ravenna | meno di una persona su due ha votato per l' elezione del sindaco

L'affluenza alle elezioni comunali di Ravenna segna un nuovo record negativo, con meno di una persona su due che ha partecipato al voto per il sindaco. Mentre si attende il risultato dello spoglio, il dato di partecipazione, comunicato alle ore 15 di lunedì, evidenzia un crescente disinteresse degli elettori ravennati. Un tema che solleva interrogativi sulla partecipazione civica nella città .

Mentre si attende di conoscere il risultato dello spoglio delle elezioni amministrative di Ravenna, un primo dato arriva già forte e chiaro: sempre meno elettori ravennati vanno a votare. Il dato definitivo alle ore 15 di lunedì, alla chiusura dei seggi che erano stati aperti domenica dalle 7... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Crolla l'affluenza a Ravenna: meno di una persona su due ha votato per l'elezione del sindaco

Dato definitivo: 49,5 percento. Circa 5mila voti in meno rispetto al 2021 - Le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio fanno segnare per il comune di Ravenna un record negativo. Non sono mai stati così pochi, infatti, i ravennati alle urne per eleggere il proprio sindaco. 🔗Da ravennaedintorni.it

Chiuse le urne, al via lo spoglio. Cresce affluenza. Primi Exit-poll: a Genova in testa Salis - Affluenza sale al 54,42% rispetto 47,17% della tornata precedente L'affluenza alle elezioni amministrative si è attestata al 54,42% su 700 sezioni scrutinate (rispetto ad un totale di 2342 sezioni) ri ... 🔗Riporta msn.com

Amministrative, si vota fino alle 15. Affluenza giù a Genova, crollo a Taranto - Affluenza giù a Genova, crollo a Taranto. Il voto coinvolge 117 comuni di Regioni a statuto ordinario e altri 9 in Sicilia (regione a statuto speciale),alle 23 ieri l’affluenza era del 43,85% degli ... 🔗Segnala lastampa.it