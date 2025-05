Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione due operai travolti dalle macerie | portati in ospedale non sono in pericolo di vita

Un incidente si è verificato oggi a Padova, dove il solaio di un ex convento in ristrutturazione è crollato, causando il coinvolgimento di due operai. I feriti sono stati prontamente trasportati in ospedale e le loro condizioni non destano preoccupazioni. L’episodio è avvenuto alle 11.30, facendo emergere interrogativi sulla sicurezza nel cantiere.

PADOVA - Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, feriti due operai. L'incidente è avvenuto oggi, 26 maggio, alle 11.30 a Padova. Crolla il solaio, feriti due... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, due operai travolti dalle macerie: portati in ospedale, non sono in pericolo di vita

Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino: sette operai coinvolti. La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza - Un grave incidente ha colpito il cantiere di una scuola in costruzione a Marino, nel comune dei Castelli Romani. 🔗continua a leggere

Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone - Un incidente tragico ha avuto luogo in provincia di Roma, dove il crollo di un solaio nel cantiere di una scuola elementare ha provocato la caduta di sei persone. 🔗continua a leggere

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai - Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile a Marino, vicino Roma, dove il crollo di un solaio durante i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare ha causato il ferimento di sei operai. 🔗continua a leggere

Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, due operai travolti dalle macerie: portati in ospedale, non sono in pericolo di vita - PADOVA - Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, feriti due operai. L'incidente è avvenuto oggi, 26 maggio, alle 11.30 a Padova. Crolla il solaio, feriti ... 🔗Lo riporta ilgazzettino.it

Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, due operai travolti dalle macerie - PADOVA - Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, feriti due operai. L'incidente è avvenuto oggi, 26 maggio, alle 11.30 ... 🔗Da msn.com

Crolla solaio nel convento in ristrutturazione: operai estratti dalle macerie a Padova, sono gravi - Il crollo nella mattinata di oggi, lunedì 26 maggio, nell’edificio di un ex convento nel centro di Padova che era in ristrutturazione ... 🔗Segnala fanpage.it