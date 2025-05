Critiche le condizioni al Terminal bus | denuncia la Filt Cgil che chiede Interventi urgenti

Il Terminal bus di Pescara versa in condizioni critiche, sollevando preoccupazioni da parte della Filt Cgil. Il coordinatore Giammaria Ferrante ha sollecitato interventi urgenti dall'amministrazione comunale per affrontare i problemi strutturali, come le buche non riparate che persistono da anni, sottolineando l'importanza di garantire un servizio di trasporto efficiente e dignitoso per i cittadini.

Critiche le condizioni in cui versa il Terminal bus. A ribadirlo √® il coordinatore della Filt Cgil Pescara Giammaria Ferrante, che lancia un appello all‚Äôamministrazione comunale, affinch√© provveda alla risoluzione dei principali problemi.¬† ‚ÄúLe numerose buche, presenti da anni e mai riparate... 🔗 Leggi su Ilpescara.it ¬© Ilpescara.it - "Critiche le condizioni al Terminal bus": denuncia la Filt Cgil, che chiede "Interventi urgenti"

Grave incidente auto-moto a Rovello Porro, due feriti: uno √® in condizioni critiche - Oggi pomeriggio, venerd√¨ 16 maggio 2025, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Rovello Porro, coinvolgendo un'auto e una moto in via Dante Alighieri. 🔗continua a leggere

Terminal bus di pescara in stato di degrado con rischi concreti per lavoratori e utenti - Il terminal bus di Pescara versa in condizioni di degrado con buche, segnaletica insufficiente e carenze logistiche, mettendo a rischio sicurezza e operatività; sindacati chiedono interventi urgenti a ... 🔗Segnala gaeta.it

Condizioni sconvolgenti al Terminal Bus extraurbano di Pescara - Il Terminal Bus extraurbano di Pescara è al centro di gravi critiche da parte delle presidenze regionali abruzzesi delle associazioni di consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori. 🔗Si legge su abruzzo24ore.tv

Barcellona, incidente tra bus: 34 feriti, 4 in condizioni critiche. A bordo anche studenti messinesi. La preside: «Tanta paura» - Un grave incidente tra due autobus al centro di Barcellona ha causato 34 feriti di cui 4 in condizioni gravi. Sono coinvolti anche dei ragazzi italiani che erano a bordo del bus,alcuni studenti ... 🔗Riporta ilmessaggero.it