Cristiano Ronaldo verso l'addio all'Al-Nassr | "Capitolo finito" Può giocare al Mondiale per Club

Cristiano Ronaldo è pronto a dire addio all'Al-Nassr, con il suo capitolo saudita che sembra giunto al termine. Mentre la squadra si prepara a chiudere la stagione con una delusione, essendo esclusa dalla prossima AFC Champions League, il futuro dell'asse portoghese non è ancora definito, con la possibilità di partecipare al mondiale per club in vista. Quale sarà il prossimo passo per il campione?

Cristiano Ronaldo non basta, l`Al-Nassr chiude la stagione con il boccone più amaro: è fuori dalla prossima edizione della AFC Champions League.... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

