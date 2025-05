Cristiano Ronaldo inizia il potenziale gioco d’addio

Cristiano Ronaldo è pronto a scendere in campo per quella che potrebbe essere la sua ultima partita con l'Al-Nassr, in occasione dell'incontro contro l'Al Fateh. La stagione della squadra si avvia verso la conclusione, suscitando emozioni tra i tifosi e i fan del campione portoghese. Scopriamo cosa potrebbe significare questo momento per la carriera dell'icona calcistica.

Cristiano Ronaldo inizierà sorprendentemente quello che potrebbe essere il suo ultimo gioco per al-Nassr mentre visitano Al Fateh. La stagione di Al-Nassr si conclude lunedì, con gli uomini di Stefano Pioli che continuano a inseguire la qualificazione per l'élite della AFC Champions League della prossima stagione. La loro causa è stata potenziata domenica quando hanno ricevuto tre punti, vincendo un appello contro Al-Orouba per aver presumibilmente schierato un giocatore non ammissibile in una partita a marzo...

