Cristiano Ronaldo è svincolato annuncio improvviso in Arabia Saudita | È finita Grazie a tutti

Cristiano Ronaldo annuncia la sua separazione dall'Al-Nassr, chiudendo così un capitolo di due stagioni e mezzo in Arabia Saudita. L'improvviso comunicato sui social segna la fine di un'esperienza che ha suscitato grande attenzione. Ora si prospettano nuove possibilità per il fuoriclasse portoghese, con il Mondiale per Club e interessamenti da parte di Wydad Casablanca e Botafogo all'orizzonte. Continua a leggere...

Cristiano Ronaldo dice addio all'Al-Nassr dopo due stagioni e mezzo. L'annuncio social sembra sancire la fine dell'esperienza in Arabia Saudita. Ora si apre il rebus sul futuro: Mondiale per Club possibile nuova tappa del portoghese, con Wydad Casablanca e Botafogo in pole... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cristiano Ronaldo è svincolato, annuncio improvviso in Arabia Saudita: “È finita. Grazie a tutti” - Cristiano Ronaldo dice addio all’Al-Nassr dopo due stagioni e mezzo. L’annuncio social sembra sancire la fine dell’esperienza in Arabia Saudita. Ora si apre il rebus sul futuro: Mondiale per Club ... 🔗Come scrive fanpage.it

Cristiano Ronaldo annuncia l'addio all'Al Nassr: "Capitolo chiuso, ma la storia è ancora da scrivere". CR7 punta al Mondiale per Club - CALCIO - Dopo la sconfitta dell'Al Nassr che ha sancito il mancato accesso alla prossima Champions League asiatica, Cristiano Ronaldo ha annunciato l'addio al c ... 🔗eurosport.it scrive

Dall'Arabia l'annuncio ufficiale: "Cristiano Ronaldo ha firmato per l'Al Nassr" - 0:21 Lo speaker annuncia il nome di Cristiano Ronaldo e parte un poderoso "uuuh" dagli spalti play 20433 • di CalcioViral 1:34 Cristiano Ronaldo al Manchester United, è ufficiale: quanto ... 🔗Riporta youmedia.fanpage.it

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United, è ufficiale! Da oggi è svincolato