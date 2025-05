Cristiano Ronaldo dice addio all’Al Nassr! Clamoroso annuncio sui social dell’ex Juve | e sulla partecipazione al Mondiale per Club… Tutti i dettagli – FOTO

Cristiano Ronaldo ha sorpreso i fan con un annuncio clamoroso sui social: l'ex stella della Juventus ha detto addio all'Al Nassr. Questo avvenimento, atteso da alcuni ma inaspettato per molti, segna una nuova fase nella sua carriera. Nel comunicato, Ronaldo condivide anche dettagli riguardo alla sua partecipazione al prossimo mondiale per club. Scopriamo insieme tutte le novità e le reazioni.

Cristiano Ronaldo dice addio all’Al Nassr: l’annuncio del fenomeno portoghese sui social spiazza tutti. Il messaggio dell’ex Juve. Un fulmine a ciel sereno. O quasi. Cristiano Ronaldo ha annunciato sul proprio profilo social l’addio dall’Al Nassr: l’ex calciatore della Juve potrebbe giocare il prossimo Mondiale per Club, in cui parteciperanno proprio i bianconeri. Un messaggio netto che fa intendere come la sua gloriosa carriera non sia assolutamente finita. This chapter is over. The story? Still being written. Grateful to all. pic.twitter.comVuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025 MESSAGGIO – «Questo capitolo è finito... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo dice addio all’Al Nassr! Clamoroso annuncio sui social dell’ex Juve: e sulla partecipazione al Mondiale per Club… Tutti i dettagli – FOTO

