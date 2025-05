Cristiano Malgioglio | Mi sposo tutta la mia eredità andrà a Onur

Cristiano Malgioglio ha annunciato il suo matrimonio durante un'intervista a 'Verissimo', poco dopo il suo ottantesimo compleanno. Il giudice di 'Amici' ha rivelato che tutta la sua eredità sarà destinata a Onur, il suo futuro sposo. Sebbene la data delle nozze non sia ancora stata stabilita, Malgioglio sembra entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita.

(Adnkronos) – Cristiano Malgioglio si sposa. Ad annunciarlo è lo stesso giudice di 'Amici' a 'Verissimo', poco più di un mese dopo aver compiuto 80 anni. "Mi sposerò", ha detto a Silvia Toffanin, aggiungendo qualche dettaglio. La data non è stata ancora fissata, ma Malgioglio ha assicurato che le nozze avverranno "prestissimo". Non quest'estate però,

