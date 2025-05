Cristiano Malgioglio | Mi sposo tutta la mia eredità andrà a Onur

Cristiano Malgioglio ha annunciato il suo prossimo matrimonio durante un'intervista a 'Verissimo', rivelando che tutta la sua eredità sarà destinata al suo futuro sposo, Onur. Poco dopo aver compiuto 80 anni, il noto giudice di 'Amici' ha condiviso la notizia con entusiasmo, senza però svelare la data delle nozze. Scopriamo insieme i dettagli di questa romantica decisione!

(Adnkronos) – Cristiano Malgioglio si sposa. Ad annunciarlo è lo stesso giudice di 'Amici' a 'Verissimo', poco più di un mese dopo aver compiuto 80 anni. "Mi sposerò", ha detto a Silvia Toffanin, aggiungendo qualche dettaglio. La data non è stata ancora fissata, ma Malgioglio ha assicurato che le nozze avverranno "prestissimo". Non quest'estate però,

