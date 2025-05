Cristiano Malgioglio la rivelazione sul fidanzato Onur | Lo sposo e gli lascio tutto

Cristiano Malgioglio ha svelato una sorprendente novità: il suo fidanzato turco Onur, con cui ha una differenza di età di 40 anni, sarà il suo futuro sposo. Oltre al matrimonio, il cantautore ha dichiarato di voler lasciare tutta la sua eredità a Onur e ha già designato la sua testimone, l'amica Alessandra. Scopriamo insieme i dettagli di questa romantica rivelazione.

Iconico a dir poco, Cristiano Malgioglio è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del mondo televisivo, oltre che di quello musicale. Personaggio istrionico, ironico e dal talento innato, Cristiano non ha mai nascosto la sua voglia di vivere l'amore a pieno e, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha mostrato ancora una volta tutto il suo ingenuo candore dichiarando ai microfoni della nota trasmissione "Mi sposo, così gli lascio la mia eredità". Il cantautore ha anche dichiarato di aver già deciso di lasciare la sua eredità al futuro sposo e di aver scelto anche la sua testimone di nozze: sarà Alessandra Celentano.

