Crisi climatica catena umana a Paestum

I giovani attivisti e attiviste si sono riuniti sulla spiaggia dell'oasi dunale di Paestum, formando una catena umana per sensibilizzare sulla crisi climatica. Con un gesto simbolico e potente, hanno ribadito l'urgenza di azioni concrete per ridurre le bollette energetiche e creare nuovi posti di lavoro green, sottolineando che una risposta immediata è fondamentale per il nostro futuro e per il pianeta.

