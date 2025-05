Crespina - Mostra comunità di sguardi in formazione - Wild commons 2025

Crespina ospita "Comunità di sguardi in formazione", un evento Wild Commons 2025 dove l'arte dei bambini trasforma i margini in centri vitali. In occasione della festa di inaugurazione, l'ingresso è libero. Scoprite le opere degli alunni della 5° della scuola primaria di Fauglia, Istituto Comprensivo G. Mariti, insieme a una nuova installazione dell'opera "Comunità" degli... Un'iniziativa che celebra creatività e inclusione.