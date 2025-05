Cremlino a Trump decisioni di Putin sono per la sicurezza russa

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha difeso le decisioni di Vladimir Putin, sottolineando che esse sono motivate dalla sicurezza nazionale della Russia. Questa dichiarazione arriva dopo le critiche di Donald Trump, che ha descritto le azioni russe in Ucraina come un segno di follia. La tensione geopolitica continua a crescere, mentre le posizioni di Mosca e Washington si allontanano ulteriormente.

Vladimir Putin prende "le decisioni che sono necessarie per la sicurezza della Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle parole di Donald Trump, che ha condannato gli attacchi russi sulle città ucraine dicendo che il presidente russo è "impazzito". Lo riferisce l'agenzia Interfax...

