Crediti Maturità 2025 come si calcolano | la tabella di conversione per il voto e i punteggi delle prove

Scopri come calcolare i crediti della Maturità 2025, un aspetto fondamentale per il voto finale. La valutazione si basa su punteggi delle prove scritte e dell'esame orale, insieme ai crediti accumulati negli anni. Ogni prova può valere fino a 20 punti, mentre i crediti massimi sono 40. Analizziamo la tabella di conversione per comprendere meglio questo processo.

Come si calcola il voto di Maturità: crediti minimi, punti bonus e lode spiegati facile