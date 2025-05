Costruzioni abusive sul tetto condominiale | quando la demolizione è obbligatoria

Le costruzioni abusive sul tetto condominiale rappresentano una violazione delle normative edilizie, anche se il lastrico solare è in uso esclusivo. Ogni manufatto realizzato senza le necessarie autorizzazioni è da considerarsi illecito e, in molti casi, deve essere demolito. È fondamentale comprendere quando scatta l’obbligo di rimozione, per garantire il rispetto delle norme e la tutela degli spazi comuni.

Anche se il lastrico solare è in uso esclusivo a un condòmino, resta una parte comune: senza autorizzazioni e nel rispetto delle norme, ogni manufatto può essere considerato illecito e va rimosso...

