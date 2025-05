Costa Masnaga il sogno si infrange in finale | in A1 va Roseto

Costa Masnaga non riesce a realizzare il sogno di promozione in Serie A1, subendo una sconfitta decisiva contro Roseto. Dopo aver perso il primo incontro tra le mura amiche, la squadra si arrende anche in trasferta, con Roseto che completa la serie 2-0 e conquista il tanto ambito passaggio di categoria. Un finale amaro che spegne le speranze di una stagione promettente.

È stato bello, ma alla fine il sogno si è interrotto proprio sul più bello, quando ormai mancava poco al traguardo. Costa Masnaga, dopo avere perso gara 1 fra le mura di casa, cede anche a Roseto, che chiude così la serie 2-0 e vola in Serie A1. La partita in Abruzzo Pubblico delle grandi...

