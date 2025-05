Costa Masnaga il sogno si infrange in finale | in A1 va Roseto

Il sogno di Costa Masnaga di conquistare la Serie A1 si è infranto in finale, con la sconfitta contro Roseto che ha chiuso la serie sul 2-0. Dopo una prima partita persa in casa, la squadra non è riuscita a ribaltare il risultato, cedendo il passo in un'atmosfera di grande entusiasmo in Abruzzo. Un percorso emozionante, ma il traguardo rimane sfuggente.

È stato bello, ma alla fine il sogno si è interrotto proprio sul più bello, quando ormai mancava poco al traguardo. Costa Masnaga, dopo avere perso gara 1 fra le mura di casa, cede anche a Roseto, che chiude così la serie 2-0 e vola in Serie A1. La partita in Abruzzo Pubblico delle grandi... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Costa Masnaga, il sogno si infrange in finale: in A1 va Roseto

