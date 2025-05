così cambia l approccio di taipei e washington per proteggere taiwan

Negli ultimi giorni, le tensioni nell'Indo-Pacifico sono aumentate, costringendo Taipei e Washington a rivedere le loro strategie per proteggere Taiwan. Mentre la portaerei Fujian della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione ha effettuato operazioni significative, le due entità stanno cercando nuovi modi per rafforzare la loro sicurezza e contrastare le crescenti minacce regionali. Questo articolo esplora le dinamiche emergenti in questo delicato contesto geopolitico.

Nel quadrante dell'Indo-Pacifico gli ultimi giorni hanno visto nuove tensioni acucmularsi in una situazione già tutt'altro che semplice. Secondo quanto riportato dai media cinesi la portaerei Fujian, fiore all'occhiello della People's Liberation Army Navy, avrebbe condotto con successo nello scorso periodo ben otto test in mare, segnalando de facto una sempre maggiore prontezza del vascello all'impiego in operazioni militari vere e proprie, rafforzando la narrativa sempre più assertiva adottata da Pechino sul piano internazionale. A questo si aggiunge il verificarsi di diversi incontri ravvicinati (con undici episodi riportati in un lasso di tempo di dieci giorni) tra velivoli ad ala rotante della Pla ed aerei di una "forza nemica" non meglio specificata, incontri che la China Central Television definisce come "provocazioni"; ma anche dallo svolgimento di nuove simulazioni di operazioni di sbarco in occasione del primo anniversario dell'insediamento dell'attuale presidente taiwanese William Lai Ching-Te...