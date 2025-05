Cosa succede se il cane lecca l’antiparassitario? La veterinaria | “I rischi ci sono va applicato correttamente”

Se il cane lecca l’antiparassitario, può affrontare seri rischi, tra cui salivazione eccessiva, vomito e tremori. È essenziale applicare correttamente questi prodotti per garantire la salute del tuo animale. In caso di contatto accidentale, è consigliabile contattare immediatamente il veterinario di fiducia. Scopri di più sui rischi e sulle precauzioni da adottare in questo articolo.

Se il cane lecca l’antiparassitario può andare in contro a sintomi come salivazione eccessiva, vomito, tremori e segni da intossicazione. È fondamentale applicare correttamente il prodotto per evitare rischi e se dovesse accadere meglio rivolgersi subito al proprio veterinario di fiducia... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa succede se il cane lecca l’antiparassitario? La veterinaria: “I rischi ci sono, va applicato correttamente”

