cosa sta succedendo con la nomina del capo dello shin bet

La nomina del nuovo capo dello Shin Bet, il maggiore generale David Zini, avverrà il 15 giugno, con Ronen Bar che lo ha contattato per congratularsi. Zini subentra a Bar, che ha dedicato un lungo percorso professionale all'agenzia di sicurezza interna israeliana dal 1993. Questo cambiamento alla guida del servizio di sicurezza rappresenta un momento cruciale per i futuri sviluppi della sicurezza in Israele.

Ronen Bar si sarebbe già congratulato telefonicamente con il maggiore generale David Zini che gli subentrerà il prossimo 15 giugno come direttore dello Shin Bet, l'agenzia di sicurezza interna israeliana. Lo riporta l'emittente Kan, secondo cui Bar, entrato nello Shin Bet (o Shabak o Isa) nel 1993, ha informato Zini, oggi al vertice del comando di addestramento delle Forze di difesa israeliane (Idf) e del corpo di stato maggiore, delle modalità con cui avverrà il passaggio di consegne. Con il passo indietro di Bar si chiude una vicenda che dura, almeno pubblicamente, da più di due mesi, con il primo ministro Benjamin Netanyahu deciso a cambiare la leadership dello Shin Bet dopo quattro anni e mezzo parlando di "sfiducia" verso Bar, un funzionario d'intelligence che ha estimatori in tutto il Medio Oriente e il mondo, Italia compresa...

