Cosa sono i plotoni del Raid Commando contro cui hanno protestato i pacifisti di Monza

I plotoni del raid commando rappresentano un'unità militare d'élite, coinvolta in operazioni di attacco rapido e di riconoscimento. A Monza, la loro presenza ha suscitato vivaci proteste da parte di gruppi pacifisti, che si oppongono all militarizzazione delle città e delle scuole. L'azione dimostrativa, culminata nell'imbrattamento dell'Arengario, evidenzia il crescente malcontento nei confronti della militarizzazione e la richiesta di un ambiente più pacifico.

MONZA – “Guerra alla Guerra. Fuori i militari da scuole e città”. Dopo l’imbrattamento dello scorso venerdì notte dell’Arengario di Monza con la scritta “Fuori i militari da Monza” su una parete (già cancellata dal Comune che però ora deve ripulire il muro), gli attivisti contrari alla gara militare internazionale Italian Raid Commando sono tornati a manifestare con gli striscioni al finale della sfilata che è passata dal Duomo di Monza fino alla Villa Reale, dove si sono svolte le premiazioni. Il gruppetto di pacifisti non ha interferito con la manifestazione creando problemi, ma si è fatto sentire con tamburelli e il sottofondo di musiche goliardiche che ha accompagnato la loro parata parallela a quella del plotone di militari, 41 pattuglie da quattro militari ciascuna, provenienti da Germania, Olanda, Lettonia, Lituania, Svizzera e Italia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa sono i plotoni del Raid Commando contro cui hanno protestato i pacifisti di Monza

Ne parlano su altre fonti

Trump e Putin, cosa si sono detti? La pace «duratura» in Ucraina, lo stop ai raid, i prigionieri e le armi Usa: i punti della telefonata - I due leader, secondo la Casa Bianca, hanno concordato una roadmap verso una «pace durevole», che inizierà con una tregua di 30 giorni dei raid sulle ... «I russi non sono pronti a porre ... Si legge su msn.com

Che cosa è il RAID per gli hard disk e come si usa (al meglio) - Di RAID qui a Macitynet ne parliamo abbastanza spesso: non sono pochi i dischi esterni che ... mostra volumi e dischi come fossero la stessa cosa, ma se abilitiamo la vista estesa (“Mostra ... Segnala macitynet.it

Missili Patriot, cosa sono e come funzionano: dagli Usa gli aiuti per salvare le città ucraine dai raid russi - Nel pacchetto sono compresi anche i missili Patriot. La decisione è stata presa nel corso di una riunione virtuale del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, una coalizione di una ... Segnala ilmessaggero.it

Cosa accadrebbe se un plotone di Navy SEAL affrontasse una legione romana?