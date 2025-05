Cosa sono e come funzionano i basket bond?

I basket bond rappresentano una nuova frontiera nel credito alle imprese, offrendo un supporto concreto alle PMI italiane. Questi strumenti innovativi si distinguono per la loro flessibilità e capacità di attrarre investimenti, permettendo alle aziende di finanziare progetti e crescita in un contesto economico in continua evoluzione. Scopriamo insieme cosa sono e come funzionano per sostenere il tessuto imprenditoriale del nostro paese.

Recentemente il panorama del credito alle imprese ha visto emergere strumenti innovativi pensati per sostenere la crescita del tessuto imprenditoriale italiano, in particolare delle PMI. Tra questi, i Basket Bond si sono affermati come una soluzione flessibile e ad alto potenziale, capace di mettere insieme più aziende in un'unica operazione di raccolta sul mercato dei capitali. Si tratta di una formula che consente alle imprese, spesso troppo piccole per emettere obbligazioni individualmente, di accedere a canali alternativi di finanziamento attraverso un meccanismo collettivo, strutturato e guidato da investitori istituzionali...

