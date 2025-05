Nell'agosto 2024, la regione russa del Kursk ha vissuto un attacco senza precedenti da parte delle forze ucraine, che hanno lanciato decine di droni contro l'elicottero presidenziale di Vladimir Putin. Questo evento segna una svolta significativa nel conflitto, con l'Ucraina in grado di penetrare profondamente nel territorio russo e mantenere le posizioni conquistate per mesi, creando un clima di tensione e incertezza.

Nell’agosto del 2024 la regione russa del Kursk, confinante con il Sumy ucraino, fu oggetto di una pesante incursione da parte delle truppe di Kiev. Gli ucraini riuscirono a penetrare per la prima volta in profondità in territorio russo, conservando le posizioni per molti mesi. Solo poche settimane fa la Russia sarebbe riuscita con una controffensiva a liberare il territorio occupato. Cosa sappiamo dell’attacco ucraino a cui è scampato Vladimir Putin: “Decine di droni contro l’elicottero presidenziale” (ANSA FOTO) – Notizie.com È in quest’area, che per la Russia, che oltre tre anni fa ha scatenato la guerra d’aggressione contro l’Ucraina, è di particolare interesse strategico, che Kiev avrebbe preso di mira un elicottero sul quale viaggiava il leader del Cremlino Vladimir Putin... 🔗 Leggi su Notizie.com