Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci al GP Monaco con Nathan Falco e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha nuovamente catturato l'attenzione al Gran Premio di Monaco, dove ha sfilato in compagnia dell'ex marito Flavio Briatore e del loro figlio Nathan Falco. Il suo look elegante ha aggiunto un tocco di stile all'evento, consolidando la sua presenza iconica in questo prestigioso appuntamento. Scopri di più sui dettagli del suo outfit e sulla giornata trascorsa in famiglia.

Elisabetta Gregoraci è una presenza fissa all'evento: ha trascorso la giornata con l'ex marito Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci al GP Monaco con Nathan Falco e Flavio Briatore

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan. continua a leggere

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci alla Prima Comunione della nipotina Ginevra - Look total white per Elisabetta Gregoraci, che non poteva mancare alla Comunione della nipotina Ginevra. Si legge su fanpage.it

La trasformazione di Elisabetta Gregoraci: qual è il “segreto” del suo nuovo caschetto - Elisabetta Gregoraci è tornata in tv, è al timone di Audiscion, il nuovo comic show di Rai 2. Ieri è andata in onda la seconda puntata e sul palco la conduttrice ha sfoggiato un inedito caschetto: ... Scrive fanpage.it

Elisabetta Gregoraci non esce mai senza: il segreto del suo fascino è proprio questo - Bellissima, sensuale, magnetica: Elisabetta Gregoraci ha svelato il suo segreto. Non esce mai senza un certo prodotto. Si legge su sfilate.it